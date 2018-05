Jugendliche der evangelischen Kirchengemeinden Balingen-Ost und Heselwangen feierten ihre Konfirmation. Die beiden Gottesdienste hielt Pfarrer Christof Seisser. Außerdem trugen die Konfirmanden ein Lied mit Gitarrenbegleitung vor und gestalteten Bilder zu ihren Denksprüchen, die auch mit dem Beamer gezeigt wurden. Der Musikverein Heselwangen und der Posaunenchor umrahmtem die Gottesdienste musikalisch. In Heselwangen spielte Tobias Oßwald an der Orgel, in Balingen Wolfgang Ehni. Unser Bild links zeigt die Heselwanger Konfirmanden – vorne von links Luca Frank, Maximilian Janus, Juliane Roth und Sarmannina März sowie hinten von links Lucy Schreiber, Alexander Schmidtke, Malte Stickel, Robert Sinkarev und Maike Schuler.Die Konfirmanden der Kirchengemeinde Balingen-Ost sind (vorne von links) Tim Bregulla, Melina Ludwig, Mascha Habfast, Lea Bläsing und Leonie Bracko, in der Mitte von links Cornelius Triebener, Claudius Triebener, Selina Gerber, Laurin Schlotter und Svenja Unke sowie hintenvon links, Tom Kuhn, Alessia Zannas und Isabel Naumann, Foto: Alexander De Donno