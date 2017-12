Balingen Jugendhaus anstelle der DRK-Garagen

Balingen. Wagner hatte noch einmal die anderen Standorte angesprochen, die untersucht worden seien: der bei der Hobbylandhalle Auf Jauchen, der im Bereich des Bahnhofs und in der Färberstraße, wo der Stadt ein Gebäude gehört, sowie das Strasser-Areal und der bisherige Standort des Jugendhauses. Letztlich habe sich die Fläche, auf der derzeit noch die DRK-Garagen stehen, als die am geeignetste erwiesen.

Als Pluspunkte führte Wagner zum einen die Nähe zum Bahnhof an; dadurch sei die Einrichtung gut mit dem ÖPNV zu erreichen sei. Zum anderen liege der Standort an einer Stelle, wo das Wohngebiet in eine Gewerbegebiet übergehe und eine dichtere Wohnbebauung rund 80 Meter entfernt sei, nämlich auf der anderen Seite der Eyach. Außerdem schließe die angedachte Freifläche an den geplanten Aktiv-Park an. Für Wagner ist dieser Standort der am "ehesten verträgliche", wobei er betonte, dass auch "Toleranz" gegenüber den Jugendlichen wichtig sei.

"Für den Vorschlag der Stadt hat es durchweg positive Rückmeldungen gegeben", berichtete der neue Leiter des Balinger Kinder- und Jugendbüros. Obgleich erst seit kurzem im Amt, war er mit der Jugendbeteiligung befasst, die im November mit 25 Klassen an verschiedenen Balinger Schulen stattgefunden hatte. Rund 600 Schüler hätten ihre Vorstellungen und Wünsche zum Standort äußern können, wobei nahezu identische Anforderungen genannt worden seien: nicht zu weit weg von der Innenstadt und von einem Supermarkt, aber nicht zu nahe an bewohnten Gebäuden. Laut Brendle hätten sich die Schüler begeistert eingebracht, inzwischen hätten sich viele zum Vorschlag geäußert.