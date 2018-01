Balingen Jubiläum ist echtes Mammutprojekt

Balingen-Erzingen. Im Spätherbst 2016 hat der Erzinger Verein vom Narrenfreundschaftsring Zollernalb den Zuschlag für das 19. Kinder-Ringtreffen bekommen, der Beginn der dezidierten Planungen für das große Jubiläum. "Letztlich sind wir aber seit mehr als zwei Jahren bereits an dem Thema", sagt Joachim Schairer. Die Bewerbung um eine Veranstaltung des Narrenfreundschaftsrings musste vorbereitet, das Konzept für die eigenen Feierlichkeiten erarbeitet werden.

Seit 2000 ist der rührige Funktionär bei den Pflommasäck, seit 2002 im Zunftrat aktiv. Nach fünf Jahren als Beisitzer übernahm er den Posten des Schriftführers; seit 2016 ist er stellvertretender Vorsitzender: "Über die Jahre habe ich natürlich einen guten Einblick in die Arbeit auf verschiedenen Ebenen bekommen, das kommt mir jetzt bei der Organisation des Jubiläums zugute." Das Organisationsteam mit 20 Personen umfasst neben den zwölf Zunfträten auch verschiedene Unterstützer aus den verschiedensten Bereichen. "So eine Veranstaltung ist ein Mammutprojekt, das ohne die vielen freiwilligen Hände nicht umsetzbar wäre", betont Schairer. So werden über die Festtage zwischen 50 und 80 Ehrenamtliche im Einsatz sein: "Wir sind fest in der Vereinsgemeinschaft verankert, anders wäre das nicht zu stemmen."

Bereits 2007 hatten die Pflommasäck ihr zehnjähriges Bestehen groß gefeiert, 2009 gar das Ringtreffen ausgerichtet. Erfahrungen, die den Machern nun zugute kommen. Und doch ist dieses Mal einiges anders. Das Jubiläum wird ohne den langjährigen Vorsitzenden, Gründungsmitglied Wilfried Fuoß, stattfinden, der 2015 starb. "Zudem haben sich die Auflagen, die der Verein erfüllen muss, um eine solche Veranstaltung erfolgreich auf die Beine stellen zu können, in den vergangenen Jahren stark verschärft", erklärt Schairer. Umfassende Security-Maßnahmen und Jugendschutz auf der einen Seite, aber auch verkehrsrechtliche Dinge und die teuren Versicherungen auf der anderen Seite würden ein großes Loch in die Vereinskasse reißen. "Gegenüber 2007 haben sich allein die Kosten für Musik und Zelt verdoppelt", sagt Schairer. "Ohne Sponsoren wäre unsere Jubiläumsveranstaltung nicht machbar", ergänzt er. Daher sei er froh, mit Volksbank Hohenzollern-Balingen, den Stadtwerken Balingen, Move & Shine, Metzgerei Wengert und ABI Sicherheitssysteme Albstadt fünf Hauptsponsoren gefunden zu haben. Weitere Unterstützer hätten sie zudem ins Boot holen können.