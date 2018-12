Balingen JSG verliert Topspiel und Tabellenführung

Die JSG hatte in der zweiten Hälfte den besseren Start und ging jeweils mit 14:13 und 16:14 in Führung. Bis zum 17:17 (32.) konnte sich kein Team absetzen, ehe der zehn-fache Torschütze des TuS, Jan Kraft, mit seinen Toren zum 22:18 die Helmlinger Halle in einen Hexenkessel verwandelte. Aber die JSG kämpfte sich zurück, mobilisierte nun ihre letzten Kräfte. Binnen fünf Minuten verkürzten die Jung-Gallier auf 21:22 und witterten wieder Morgenluft.

Tolle Moral der Gäste wird nicht belohnt

Endlich lösten die Eyachstädter ihre Blockade und fanden durch schöne Angriffskombinationen Lücken in der Helmlinger Abwehr. Allerdings ließen nun die Kräfte in der Balinger Abwehr nach, und die TuS kam durch leichte Treffer wieder zu einem Drei-Tore-Vorsprung (26:23).

Das Spiel schien entschieden, aber die JSG bäumte sich noch einmal auf und ging durch vier Toren in Folge von Noa Alilovic, Jason Ilitsch, Daniel Schanz und Lukas Pawelka drei Minuten vor Ende sogar mit 27:26 in Führung. Helmlingen glich aber durch einen Gewaltwurf vor angezeigtem Zeitspiel aus.

Die Gäste war in der letzten Minute in Ballbesitz und wollten ihren Angriff so gestalten, dass sie zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen kam Helmlingen noch zu zwei Toren und bezwang so den bisherigen Tabellenführer, der nun Vierter ist. JSG Balingen-Weilstetten: Mondry, Van Vught; Baitinger (2), Fügel (2), Alilovic (4), Ilitsch (7), Schanz (4), Pawelka (6/3), Kübler (2), Waskow.