Balingen Joachim Schairer löst Conny Sellin ab

Balingen-Erzingen. Sein Stellvertreter ist Uli Pudrycki. Sina Ellis wurde als Schriftführerin und Günther König als Kassierer bestätigt. Für Ina Braun und Madeleine Steidle wurden als neue Beisitzerinnen Inka Buschmann und Julia Schairer gewählt.

Weitere Beisitzer sind Bettina Fischer, Linda Jenter, Sabine Jenter, Gitta Lorch, Sandra Melle, Marc Meyer, Hans-Peter Mundt, Sarah Neher und Heike Tengler. Die Kassenprüfer sind weiterhin Marius Mundt und Roman Ellis. Julia Schairer übernahm auch das Amt der Co-Trainerin für das kleine Pflomma-Ballett.

Joachim Schairer wies in seinem Rückblick darauf hin, dass das vergangene Jahr von den Vorbereitungen für das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen des Narrenvereins im Januar 2018 geprägt gewesen war. Es habe dadurch kaum Spielraum für andere Themen gegeben. An Terminen nannte er das Göckelefest, die Ringjugendversammlung und die Herbstringversammlung. Auch stellte er einen Vereinsausflug mit Helferfest in Aussicht.