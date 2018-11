Balingen. Zu Gunsten der neuen Orgel in der Heilig-Geist-Kirche Balingen findet dort am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr ein Benefizkonzert statt. Zu Gast sind zwei Instrumentalklassen der Jugendmusikschule Balingen mit den Instrumentallehrern Felix Bahn und Michael Koch. In dem Konzert werden Werke von Komponisten aus mehreren Epochen, von Barock bis Moderne, zu hören sein. Die jungen Musikerinnen und Musiker werden Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Michail Iwanowitsch Glinka und Sheila Nelson interpretieren. Freuen Sie sich auf einen schönen Konzertabend mit solistischen und kammermusikalischen Programmpunkten.