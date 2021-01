Balingen Jetzt 116 Corona-Tote im Kreis

Der Inzidenzwert (Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen) ist mit diesen neuen Fällen wieder leicht nach oben gegangen: Nach 94,0 am Sonntag und 90,8 am Montag lag er am Dienstag bei 94,5.

Im Zollernalb-Klinikum waren am Dienstag 22 Corona-Patienten aufgenommen, einer weniger als am Montag. Weiterhin vier der Betroffenen lagen auf der Intensivstation, und wie am Montag mussten zwei davon beatmet werden.