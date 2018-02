Balingen Jeder Stadtrat hat ein Rederecht

Dass persönliche Beobachtungen und Erlebnisse Äußerungen eines Gemeinderats beeinflussen, ist doch klar. Auch ich wollte mir nicht nehmen lassen, auf persönliche Erlebnisse und Beobachtungen zurückzugreifen. Das tut doch jeder.

Herr Maute selbst hat sich in der vergangenen Verwaltungsausschusssitzung angesichts der überregionalen Reaktionen zu Herrn Seiferts Leserbrief besorgt darüber geäußert, dass das Ansehen der Stadt Schaden nehmen könnte. Damit hat er die Angelegenheit selbst als Angelegenheit der Stadt bezeichnet. Dazu sich zu äußern, kann dem Betroffenen nicht verwehrt werden.

Und dies darf er meiner Meinung nach dann in dem Stil tun, wie er es eben tut, und es dauert dann eben so lange, bis er fertig ist. Sein Vortrag hat weder jemanden beleidigt noch irgendwelche nicht akzeptablen Parolen enthalten. Ungeschickt mag gewesen sein, dass er weder einführend noch, als er gemahnt wurde, zum Schluss zu kommen, deutlich gemacht hat, dass der Beitrag in einem konkreten Antrag enden soll.