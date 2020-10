Balingen Jede halbe Stunde kommt ein Bus

Ziel sei es, den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver zu machen, sagte der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine, Harry Jenter, am Dienstag bei der Vorstellung der Pläne. Diese sähen unter anderem vereinfachte Linienführungen vor. So sollen die bisherigen drei Varianten der Linie 14 von Balingen nach Frommern und Weilstetten zu einer einheitlichen Linie zusammengefasst werden. So soll auch mit den vier Varianten der Linie 24 Balingen-Heselwangen verfahren werden. Eine weitere wichtige geplante Neuerung: Die Haltestellen der beiden Linien würden in einem Halb-Stunden-Takt angefahren.