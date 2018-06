Balingen Jazzclub feiert Geburtstag mit viel Musik

Balingen. "Das war schon eine wilde Zeit", sagt Manfred Sommer. Bereits in jungen Jahren hat sich der Balinger dem Jazz verschrieben, Klarinette gelernt. "Ich war vielleicht 14, 15 Jahre alt, da habe ich meine Leidenschaft zum Dixieland entdeckt – und zum Schlagzeugspielen", meint Sommer, der in der Szene nur "Mecky" genannt hat. Er hat an diesem Nachmittag, an dem sich einige Organisatoren des Balinger Jazzclubs treffen, einen ganzen Stapel alter Artikel, Fotos und sonstige Erinnerungsstücke mitgebracht. Als Urgestein und langjähriger Vorsitzender des Balinger Jazzclub hat er viel erlebt und noch viel mehr zu erzählen. Und er freut sich wie die anderen Jazzliebhaber auf die anstehenden Konzerte, die für das Jubiläumsjahr geplant sind.

Manfred Plog ist mittlerweile an der Spitze des rührigen Vereins, der aktuell rund 150 Mitglieder hat. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Frommern hat erst im vergangenen Jahr den Staffelstab von Helmut Schmidt-Witte übernommen, der seinerseits Manfred Sommer 2005 als Vorsitzender abgelöst hatte. Kontinuität wird groß geschrieben bei den Musikliebhabern, Schmidt-Witte blieb den Jazzern als Kassenchef erhalten. "Seine Erfahrungen, sein Organisationstalent und seine besondere Art, durch die Veranstaltungen zu führen, haben wir alle sehr geschätzt", sagt Schriftführerin Monique Baumann. Umso härter hätte sie und den ganzen Jazzclub der plötzliche Tod des engagierten Jazzfreunds vor rund einem Monat getroffen. "Er war sehr wichtig für uns, war prägend", meint Baumann und ergänzt: "Er fehlt uns sehr."

Mit dem Wechsel an der Spitze ist im vergangenen Jahr auch Michael Vogel als Stellvertreter in die Führungsriege des Jazzclubs gekommen. Gemeinsam mit anderen engagierten Jazzliebhabern haben er und Plog das Jubiläumsjahr geplant. "Balingen hat sich längst einen Namen in der Szene gemacht", sagt Vogel. "Wir bekommen regelmäßig Anfragen von Bands, die bei uns spielen wollen." Doch die müssten sich etwas in Geduld üben. "Wir machen zwar acht Konzerte im Jahr, sind aber bereits jetzt schon für 2019 ausgebucht", freut sich Vogel. Und auch bei den Konzerten sei es manchmal so, dass der Platz einfach nicht mehr ausreiche, auch wenn sie die Kapazität kurzfristig noch etwas erhöhen würden.