Balingen Jannis’ Luftballon fliegt bis Italien

34 von 244 Karten kehren zurück

Insgesamt 34 der daran befestigten Karten wurden an das Kinder- und Jugendbüro zurückgesendet. Die Teilnehmer, deren Ballons die weitesten Entfernungen zurückgelegt haben, stehen jetzt fest.

Die Preisübergabe für die fünf Gewinner fand im Foyer des Rathauses statt. Oberbürgermeister Helmut Reitemann und der Leiter des Kinder- und Jugendbüros, Jochen Brendle, übergaben die Preise in Form von Gutscheinen und einer Familien-Jahreskarte für das Freibad. Am weitesten geflogen ist der Luftballon von Jannis Kosheski: Er bekam Post aus dem 273 Kilometer entfernten Ulten (Italien) – und als Preis eine Familien-Jahreskarte für das Balinger Freibad. 230 Kilometer bis Lalden in der Schweiz schaffte es der Ballon von Maisha Madegwa. Sie erhielt einen 30-Euro-Gutschein für den Bali-Kinopalast. Einen 20-Euro-Gutschein fürs Kino erhielt Jonathan Preuß. Sein Ballon war 73 Kilometer bis Biberach geflogen.