Bei strahlendem Sonnenschein haben die Mitglieder des Jahrgangs 1953 aus Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen, Zillhausen und Streichen unlängst unter der Leitung von Jürgen Müller und Uli Ende einen Ausflug nach Stuttgart unternommen. Hobbyhistoriker Günther Meinhold bot am Vormittag eine knapp zweieinhalbstündige Stadtführung, bei der er zahlreche Anekdoten zur württembergischen Geschichte in humorvoller Form erzählte. Nachmittags genoss man eine wundervolle Aussicht von der Grabkapelle auf dem Württemberg auf die Landeshauptstadt, bevor es in eine Besenwirtschaft ging. Foto: Privat