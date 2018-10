Der Jahrgang 1953 Frommern-Dürrwangen-Stockenhausen-Zillhausen-Streichen hat im Haus der Volkskunst in Dürrwangen sein 65er-Fest mit 28 Teilnehmern feiert. Nach dem Sektempfang auf der Sonnenterrasse und der Begrüßung durch Jürgen Müller folgte ein Vortrag von Günther Meinhold über Frommern-Dürrwangen in den 1950er- und 1960er-Jahren. Nach einem Drei-Gänge-Menü war die Tanzfläche stets gut besucht. Die Band "Heuberger Spitzbuben" unterhielt bis weit nach Mitternacht. Zwischendurch bereiteten mehrere Spieleinlagen viel Spaß. Erst in den frühen Morgenstunden endete das rundum gelungene Fest. Foto: Privat