Balingen Italien-Connection und kiloweise Gras

Wie es zu dem Handel in großem Stil gekommen war? Der junge Deutsche hatte seinerzeit, in der WG, einen Italiener namens F. kennengelernt, der ein Stockwerk tiefer wohnte. F. habe kaum Deutsch gesprochen, er habe ihm nach und nach Deutsch beigebracht. "Ich dachte, er sei mein bester Freund", sagte der 21-Jährige vor Gericht. Darum habe er sich auch breit schlagen lassen, als F. eines Tages mit zwei weiteren Männern vor der Tür stand und ihn bat, 16 Kilogramm Marihuana zu "bunkern".

Das Zeug sei nicht besonders gut gewesen, es habe schon nach einer Woche begonnen zu schimmeln. Dummerweise habe er die verschimmelten Blüten "herausgepickt" und entsorgt – am Ende fehlten zwei Kilo, er stand bei Kumpel F. mit 8000 Euro in der Kreide. Als "Wiedergutmachung" schlug ihm F. vor, Cannabis-Lieferungen von Innsbruck nach Albstadt zu übernehmen – zwischen 1,5 und 3,5 Kilogramm, per Flixbus, im Koffer. Das tat er – in ein, zwei Fällen auch für den mitangeklagten 37-Jährigen, der das Zeug zu 60 Prozent weiter verhökerte und zu 40 Prozent konsumierte.

Er hätte es wohl weiterhin getan, sagte der 21-Jährige. Denn F. habe ihm versprochen, ihm für jedes Kilogramm, das er nach Deutschland brachte, 100 Euro von seinen Schulden zu erlassen. 500 Gramm habe er selbst von jeder Lieferung zum Weiterverkauf bekommen. In 2,5-Gramm-Päckchen habe er den Stoff an seine Kundschaft gebracht – aber nie, wie er versichert, an Minderjährige.

Zur zuletzt geplanten Kurierfahrt im Januar 2018 kam es nicht mehr: F. ging den österreichschen Ermittlern ins Netz und sitzt seither dort hinter Gittern. Die Restschulden für das entsorgte Schimmel-Gras bezifferte der 21-Jährige auf 5500 Euro.

Zu dem Mann, der am Bahnhof in Albstadt den Koffer in Empfang nahm, wollte er keine Angaben machen. Das habe F. stets geregelt, sagte er. Den mysteriösen "Zio" aus Italien, der F. in Österreich mit größeren Mengen des Stoffs versorgt haben soll, habe er nie getroffen.

Die Verhandlung wird am Montag, 15. Oktober, um 9 Uhr fortgesetzt. Dann soll der in Österreich inhaftierte F. per Videokonferenz zugeschaltet werden.