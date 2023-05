Die Sonne knallt auf Balingen hinab und bringt die Mitarbeiter der Gartenschau bei ihren finalen Vorbereitungen ins Schwitzen. Hier werden noch Fenster geputzt, da werden die letzten Parkplatzbeschilderungen angebracht.

Ein Mitarbeiter steckt die passenden Schilder zu den richtigen Blumen. Ein anderer kümmert sich noch um das Leitsystem, das die Besucher bei der Orientierung auf dem Gelände unterstützen soll.

Ein Bagger auf dem Gelände Foto: Eyckeler

Mit E-Rollern und kleinen Fahrzeugen sausen die fleißigen Helfer durch die Stadt und zu ihren Einsatzorten. Von Hektik aber keine Spur. Viel ist auch nicht mehr zu tun. „Jetzt geht es vor allem noch um Kleinigkeiten und Arbeiten, mit denen wir aufgrund des Wetters der letzten Wochen bis kurz vor Beginn warten mussten“, heißt es beim Team der Gartenschau – etwa das Aufstellen der Palmen.

Am Tag vor der Eröffnung der Gartenschau sieht das Gelände etwa an der Plaza super herausgeputzt aus. „Es sind jetzt noch die letzten Schönheitsarbeiten, die hier geleistet werden“, berichtet eine Mitarbeiterin, die an den Grünflächen an der Eyach werkelt.

Gut macht sich die danebenliegende Fläche aus Blumen, umgeben von Sand. Es handelt sich hierbei nicht einfach um irgendwelchen Sand. Nein, das ist ein Beitrag der Balinger Partnerstadt Royan an der französischen Atlantikküste. Von den Stränden dort wurde der Sand in den Zollernalbkreis transportiert.

Fensterputzen muss sein. Foto: Eyckeler

Das Team rund um die Gartenschau ist zufrieden mit seinem Werk. Alles scheint angerichtet für die Eröffnung mit viel Prominenz: Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der in Balingen geborenen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut von der CDU werden rund 1000 geladene Gäste erwartet.

Es droht Regen zur Eröffnung

Darunter auch der scheidende Oberbürgermeister Helmut Reitemann sowie die Gemeinderäte, Aussteller und Sponsoren. Es muss nun also nur noch das Wetter mitspielen.

Leider schloss der Wetterbericht am Donnerstag Regenschauer für die Zeit der Eröffnung nicht aus. Ein Regenschirm wäre also ratsam, auch wenn die Hoffnung lebt, dass dieser doch nicht nötig sein wird.

Eröffnung, Preise und Zeiten

Wann und Wo

Die Gartenschau in Balingen wird am Freitag, 5. Mai, um 11 Uhr an der Hauptbühne offiziell eröffnet.

Teilnehmer

Zur offiziellen Eröffnung kommen unter anderem Oberbürgermeister Helmut Reitemann, Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Günther-Martin Pauli

Öffnungszeiten

Die Eingänge zur Gartenschau sowie die Kassen sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. An bestimmten Eingängen ist ein verlängerter Einlass bis 20.30 Uhr möglich.

Programmauszug

Am ersten Wochenende der Gartenschau ist bereits einiges los. So steht etwa ab 12 Uhr am Freitag die Eröffnung des Skaterparks an der Jugendhausbühne an. Am Samstag tritt ab 14 Uhr Comedian Christoph Sonntag auf der Hauptbühne auf. Der Tag der Blasmusik findet am Sonntag statt. Überall auf dem Gelände können Ihnen also zünftige Blasmusikklänge begegnen.