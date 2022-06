2 Frustriert: HBW-Trainer Jens Bürkle Foto: Eibner

Der HBW Balingen-Weilstetten ist zum zweiten Mal aus der Handball-Bundesliga abgestiegen. Im Unterhaus wartet ein ganz besonderer Gegner auf den HBW.















Link kopiert

Um 20.43 Uhr hatten die Verantwortlichen der "Gallier" am Donnerstagabend die Gewissheit, dass es am Sonntag beim Saisonfinale in Erlangen kein Endspiel mehr um den Klassenerhalt geben wird. Weil GWD Minden sein Heimspiel gegen Erlangen mit 22:21 gewann, sind die Grün-Weißen nun nicht mehr vom 16. Tabellenplatz zu verdrängen. Der zweite Abstieg nach 2017 ist Fakt.

Jens Bürkle „niedergeschlagen“

"Ich bin schon sehr niedergeschlagen. Ich bin zwar nach unserem 23:23 gegen Berlin schon davon ausgegangen, dass das passieren wird, hatte aber immer noch die Hoffnung. Wir haben es am Mittwoch einfach verpasst, den Druck auf Minden zu erhöhen und selbst noch einmal eine Hand ins Geschäft zu bekommen", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Mindener Heimsieg.

„Kann-Spiele“ gehen verloren

Weshalb es am Ende nicht zum Ligaverbleib reichte, macht Bürkle an einer Phase fest, in der sich sein Team vergeblich um Punkte mühte. "Nach dem Heimsieg gegen N-Lübbecke hatten wir einen Zwei-Punkte-Puffer. Danach hatten wir die drei ›Kann-Spiele‹ beim Bergischen HC, gegen den TBV Lemgo und bei der TSV Hannover-Burgdorf. Das wären Momente gewesen, um weiter zu punkten. Das sind alles Gegner, die wir an einem guten Tag kriegen können. Wir haben es in diesen Spielen aber nicht geschafft, die Qualität aufs Feld zu bringen, wie uns das am Mittwoch beim 23:23 gegen Berlin gelungen ist. Gegen den BHC waren wir schlecht, in den beiden anderen Spielen war’s okay, aber eben nicht gut genug, um in dieser Liga zu gewinnen."

Champions League in Liga 2

In Liga 2 wartet auf den HBW in der nächsten Saison ein ganz besonderer Gegner: Der ukrainische Meister FK Motor Saporoschje darf als Gaststarter in der 2. Bundesliga mitspielen – das sorgt für Diskussionen.

Hitzige Diskussionen

Die einen sprechen von einer "schönen Geste der Solidarität", andere nennen es "komisch", "Unfug" oder "einfach nur irre": Die Reaktionen haben es in sich, das Sonderstartrecht für den ukrainischen Serienmeister FK Motor Saporoschje in der Zweiten Bundesliga sorgt nicht bloß in der Handball-Szene für hitzige Diskussionen.

Frank Bohmann weist Kritik zurück

Frank Bohmann, einer der Drahtzieher des in den deutschen Profiligen bislang einmaligen Vorgangs, lassen die vielen bösartigen Kommentare und Hassbotschaften allerdings kalt. Die Kritik an der überraschenden Aufnahme von Saporoschje ab der kommenden Saison wies der Bundesliga-Boss energisch zurück. "Ja, man kann immer etwas Schwarzes und etwas Weißes sehen. Diese Sache ist aber tatsächlich ein Akt der Menschlichkeit", sagte der HBL-Geschäftsführer.

20. Team im Unterhaus

Der Plan der HBL sieht vor, dass das ukrainische Spitzenteam in der kommenden Saison als 20. Mannschaft – allerdings außerhalb der sportlichen Wertung – am Spielbetrieb der 2. Liga teilnimmt. Düsseldorf sorgt für die Unterbringung der Mannschaft und ihrer Familien.

Düsseldorf als Heimstatt

Seine Heimspiele wird Saporoschje, das sich durch den deutschen Ligabetrieb die nötige Spielpraxis für die Champions League holen will, im über 3000 Zuschauer fassenden Castello in Düsseldorf absolvieren. Doch von ukrainischer Seite gibt es auch Kritik an dem eilig zusammengeschusterten Plan. Grundsätzlich gebe es zwei Seiten, die man bei dem Thema beachten müsse, sagte Sascha Gladun, früherer Bundesliga-Profi und jetziger Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes. Sportlich, sozial und menschlich sei "es natürlich eine riesige Geschichte, dass Spieler und Familien in Sicherheit sind und das Team in der stärksten Zweiten Liga der Welt spielen darf", sagte Gladun.

Ukrainische Liga plant den Re-Start

Doch wenn man Grünes Licht für die Wiederaufnahme der ukrainischen Liga bekomme, "dann starten wir auch. Und dann ist die Frage: Was ist mit Saporoschje?" Wegen des Angriffskriegs Russlands ruht der Spielbetrieb derzeit – und Bohmann rechnet nicht mit einer raschen Veränderung der Faktenlage. "Es scheint ausgeschlossen, dass im kommenden Jahr ein Wettbewerb in der Ukraine aufgenommen wird", so der Liga-Chef.

"Ganz-saisonales Solidar-Projekt"

Die Saison im deutschen Unterhaus beginnt Anfang September. Nach vereinzelten Gastspielen und Trainingsaufenthalten der Motor-Spieler, aus denen sich zu weiten Teilen die ukrainische Handballnationalmannschaft zusammensetzt, werde das "ganz-saisonale Solidar-Projekt" nun durch die Unterstützung der 19 Vereine der 2. HBL getragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gladun ist hingegen ein "bisschen überrascht, dass wir noch keinerlei schriftliche Bestätigungen haben."

Sascha Gladun: "Die Sache ist richtig kompliziert"

Dem entgegnet Bohmann, dass es eine Entscheidung der Klubs der Zweiten Liga gebe. Die könne man "auf unserer Mitgliederversammlung im Sommer noch einmal formalisieren. Aus unserer Sicht ist es aber dingfest. In der Saison 22/23 wird Saporoschje in der Zweiten Bundesliga antreten." Ganz so einfach dürfte die Detailplanung wohl nicht werden, glaubt Gladun: "Die Sache ist richtig kompliziert."

0