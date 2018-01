Balingen Islam: nicht auf Expansionskurs, sondern in tiefer Krise

Dieser Aufenthalt regte ihn dazu an, seine Erkenntnisse in seinem Buch "Islam in der Krise. Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug" niederzulegen. In den westlichen Ländern gebe es Überfremdungsangst, Islamophobie. In Wirklichkeit sei der Islam von einer massiven Säkularisierung geprägt. Nur eine Minderheit der Muslime sei religiös, pflege das Gebet. In Deutschland leben etwa fünf Millionen Muslime. Die Deutsche Islamkonferenz hat eine Recherche durchgeführt, in der nach Religionszugehörigkeit gefragt wurde: 14,8 Prozent der Deutschen mit türkischen Wurzeln und 38 Prozent der Deutschen mit iranischen Wurzeln gaben an, keiner Religion anzugehören.

Der Trend zur Säkularisierung beschleunige sich. Nur wenige würden sich radikalisieren. In einigen arabischen Staaten, etwa Saudi-Arabien, werde noch immer die Todesstrafe über Abtrünnige verhängt. Also treten Muslime, die sich von ihrem Glauben abwenden, den stillen Rückzug an. Religiöser Zwang zerstöre den Glauben.

Einst habe der Islam eine blühende Hochkultur geschaffen. Im 13. Jahrhundert wirkten Mediziner, Gelehrte, Techniker in den großen Metropolen wie Kairo und Bagdad. 1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel und begannen, ihr Reich in Richtung Wien zu expandieren. Dann sei, so Blumes These, das Schicksalsjahr gekommen, mit dem der Niedergang begann: Es heißt, 1485 hätten Kaufleute Sultan Bayazid II. ersucht, eine Druckerpresse in Istanbul einführen zu dürfen. Seine Schriftgelehrten warnten davor, die heiligen Lettern durch diese Technik entweihen zu lassen. So untersagte er den Druck arabischer Schriftzeichen bei Todesstrafe. Dieses Verbot blieb bis ins 18. Jahrhundert bestehen.