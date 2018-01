Balingen Irische Klänge und schwerelose Tänzer

Die erste "Rhythm of The Dance Show" hatte 1998 stattgefunden. Seit 17 Jahren ist die National Dance Company, zu der Musiker und Sänger gehören, weltweit unterwegs. Produzent ist Kieran Cavanagh, und Choreograf ist Dance McKiernan, der zugleich die Position des Ersten Solotänzers hat. Die Show beginnt im Morgengrauen des Newgrange, eines der Naturwunder Irlands; die Tänzer bringen Licht und Leben auf die Bühne. Der Weg führt sie danach über den Ozean und macht Halt auf dem Jahrmarkt von Dublin. Dort erinnern sie an alte Lieder und Märchen. In Amerika angekommen, findet ein Austausch der Kulturen statt. Es entsteht ein Gleichgewicht aus Neuem und Vergangenem.

Die Kombination aus Musik, Tanz, Bühnenbild und Lichteffekten schafft eine magische Atmosphäre. Die Tänzer überzeugen mit schwereloser Leichtfüßigkeit, beeindruckender Synchronisation sowie mit ihrer Ausstrahlung.

Etwas Besonderes ist das Schuhwerk der Tänzer. Noch vor 100 Jahren haben Frauen in Irland barfuß getanzt. In den 1920er-Jahren begannen sie, weiche Schuhe zu tragen, die sogenannten "Ghillies". Inzwischen tragen die Tänzerinnen speziell angefertigte Schuhe in einer weichen und harten Ausführung. Fischer trugen Schuhe mit Holzsohlen, und als die traditionelle Musik verboten wurde, ersetzten die Schuhe auf dem Pflasterstein den Rhythmus der Trommeln.