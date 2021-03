1 Tests gelten als Mittel, um die Pandemie wirksam in den Griff zu bekommen.Symbol-Foto: Rumpenhorst Foto: Schwarzwälder Bote

Zahlreiche neue Coronafälle am Wochenende gemeldet

Zollernalbkreis. Der Trend der steigenden Coronazahlen geht weiter. 43 weitere Corona-Infektionen wurden am vergangenen Samstag bestätigt. Die neu Infizierten leben in Albstadt (11), Balingen (6), Bisingen (1), Bitz (3), Burladingen (2), Haigerloch (1), Hechingen (5), Jungingen (1), Meßstetten (1), Rangendingen (5), Ratshausen (1) und Winterlingen (6).

Am Sonntag wurden 14 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Die Betroffenen kommen aus Albstadt (3), Balingen (2), Bisingen (3), Burladingen (1), Hechingen (1), Meßstetten (1), Rangendingen (2) und Rosenfeld (1).

Das Gesundheitsamt des Zollernalbkreises verzeichnet inzwischen 5813 Corona-Infizierte insgesamt. Von ihnen sind 241 aktuell infiziert, und 5437 sind wieder genesen. In Zusammenhang mit Covid-19 sind bisher 135 Todesfälle bekannt. Die Inzidenz (Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) lag im Zollernalbkreis am Sonntag bei 82,4. Am Freitag betrug sie noch 59,7, am Samstag schon 76,6.

Im Kreisimpfzentrum in Meßstetten und von den mobilen Impfteams sind inzwischen 14 965 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, davon 3442 bereits zum zweiten Mal, so das Gesundheitsamt.

Auch Orte ohne Corona

Die meisten Corona-Infizierten leben in Albstadt mit 55 Betroffenen. In Balingen sind es 44, in Hechingen 22, in Winterlingen 27, in Burladingen 20, in Rangendingen 18, in Meßstetten 13, in Bitz und Bisingen je zehn, in Haigerloch sieben, in Grosselfingen drei, ebenfalls drei in Schömberg und Geislingen, in Rosenfeld und Jungingen je zwei, in Obernheim und Ratshausen jeweils eine Person. Offiziell coronafrei sind momentan Nusplingen, Straßberg, Zimmern unter der Burg, Hausen am Tann, Dautmergen, Dormettingen und Dotternhausen.