Balingen Interesse an Pflege

Großes Interesse besteht an der Ausbildung zur Altenpflege. Auch Ramona Nimtz vom Pflegeheim Münzehof in Frommern, das zur Korian-Gruppe gehört, kann das bestätigen. So sind vor kurzem sechs neue Auszubildende begrüßt worden, die sich für die Berufe Altenpflegerin und Altenpflegehelferin begeistern.