Balingen Innenstadt wird zur Kunstmeile

Gerne habe er die Anregung von Jean-Claude Canoine vom Arbeitskreis Asyl aufgegriffen und bei den Balinger Geschäften angefragt, ob sie bei der Kunstausstellung mitmachen wollen, sagt der GHV-Vorsitzende Bernd Flohr. 16 Geschäfte in der Friedrich- und Bahnhofstraße hätten sofort zugesagt, und in vielen Schaufenstern sind bereits Arbeiten der beiden Künstler zu sehen.

Die Ausstellung ist Teil der interkulturellen Woche, deren Ziel es sei, Ängste abzubauen, neue Erfahrungen zu machen, "den Nachbarn anders kennenzulernen", wie Mechthild Uhl-Künzig von der Caritas Zollern sagt. "Wir wollen nicht nur Aufsehen erregen mit den Angeboten, uns ist die Begegnung wichtig." Schließlich erlebe man die Vielfalt jeden Tag im Berufs- und Familienleben.

Bunt wie die Schar der Beteiligten ist auch das Programm: Eröffnet wird die interkulturelle Woche durch Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Montag, 24. September, um 19 Uhr im Foyer des Balinger Rathauses. Am Dienstag, 25. September, gibt es ab 14 Uhr einen interkulturellen Spiel- und Spaß-Nachmittag in der Hermann-Berg-Straße 11, ab 17 Uhr ist "Bucket Drumming" für junge Leute im Gemeindehaus Heilig Geist, und um 19 Uhr beginnt ein politisches Nachtgebet in der evangelischen Stadtkirche.