Balingen In Wilhelmstraße soll Tempo 30 kommen

Lärm verhindern - dieses Ziel soll zunächst in der Wilhelmstraße angegangen werden, und zwar mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer auf der gesamten Länge. So ist es jedenfalls im Lärmaktionsplan festgehalten. Darin wird auch Anliegern der Wilhelm-Kraut-Straße empfohlen, Lärmschutzfenster einzubauen, wobei man bei der Stadt finanzielle Unterstützung beantragt kann. Mittelfristig soll auf einem Abschnitt der Balinger Straße in Frommern und in der Ostdorfer Straße in Balingen der Einbau eines lärmarmen Belags für Entlastung sorgen.

Tempo 30 in der City

Dies sollen aber nicht die einzigen Maßnahmen bleiben, hielt Oberbürgermeister Helmut Reitemann fest. So werde die Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 27 auf 80 Kilometer ebenso weiter untersucht wie auch Tempo 30 in der Balinger Straße und Lärmschutzwände entlang der B 463. Conny Richter (Grüne) wies darauf hin, dass im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen 50 Kilometer gefahren werden darf, so vor dem Arbeitsamt und auf Höhe des Bahnhofs stadtauswärts. Sie regte daher an zu untersuchen, ob die gesamte Innenstadt zu einer 30-Kilometer-Zone werden könne. Mit der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes könne dort wohl eine Geschwindigkeitsreduzierung erreicht werden, antwortete Reitemann. Und den Abschnitt beim Arbeitsamt "haben wir auch im Auge".