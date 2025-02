Balingen in Narrenhand: Das sind die Bilder von Fackelumzug, Brauchtumsabend und Kinderfasnet

63 Mit Fackeln und Bengalos machten die Narren in Balingen auf sich Aufmerksam. Foto: Beck

Balingen war am Samstag fest in Narrenhand: Nachmittags tobten die kleinen Narren bei der Kinderfasnet in der Volksbank-Messe, am Abend zogen Hexen und andere schaurige Gestalten mit Fackeln durch die Innenstadt. Das sind die Bilder.









Link kopiert



Zur Kinderfasnet am Nachmittag füllte sich die Volksbank-Messehalle bis zum letzten Platz.Am Abend zog dann der 26. Fackelumzug mit 2100 Hästrägern und Musikern durch die Innenstadt. Rund doppelt viel dürfte es an Besuchern gewesen sein, die vom Marktplatz bis in die Eberstraße dicht an dicht die Gehwege säumten – sicherlich der bislang am besten besuchte Nachtumzug in Balingen.