Balingen In der Freizeit wird gemalt und genäht

Vom Verlauf der Veranstaltung hängt es ab, ob es eine Wiederholung geben wird. So war es auch 2011, als in Ostdorf die erste Leistungsschau stattfand. Die Resonanz war so gut, dass eine Fortsetzung in regelmäßigen Abständen beschlossen wurde. 2015 fand daher die zweite Leistungsschau statt, die dritte ist für 2019 geplant.