Balingen Immobilien-Debatte in vollem Gange

Bei den Pfarrstellen wurde der mitunter schmerzhafte Prozess der Stellenkürzungen längst eingeleitet, nun sind die Gebäude an der Reihe. "Die fetten Jahre gehen vorüber", sagte Dekan Widmann, es gehe nun um nichts weniger als ein Konzept "für die kommenden Jahrzehnte. Ziel müsse dabei immer sein, so viele Immobilien zu halten, wie für das kirchliche Leben in der Stadtkirchengemeinde sowie in den Gemeinden Engstlatt-Schmiden und Heselwangen-Balingen-Ost notwendig seien. Aber wie viele sind das genau? Gute Frage. Das sei "keine leicht Aufgabe" sagte Stadtkirchen-Pfarrerin Birgit Wurster, man müsse "verantwortlich handeln".

Eine Entscheidungshilfe sind Zahlen, genauer: Kosten. Diese legte der Architekt und Bauökonom Sebastian Läpple vor. Demnach stehen in einigen Gebäuden in den nächsten Jahren umfassende Instandsetzungen an, zum Beispiel im Gemeindezentrum Schmiden für 1,3 Millionen Euro, im Gebäude des Jugendwerks und der Erwachsenenbildung für 700 000 Euro. Das Gemeindehaus Stadtmitte scheint mit prognostizierten Kosten von 2,85 Millionen Euro sogar ein Fall für eine Totalsanierung oder gleich einen Neubau zu sein. Insgesamt belaufen sich die absehbaren Instandhaltungskosten für alle 21 Immobilien auf 8,25 Millionen Euro. Die Rücklage dafür beträgt derzeit rund 800 000 Euro, reicht also bei weitem nicht aus.

Es geht ums Geld, aber auch darum, wie stark die Häuser genutzt sind

Auf der anderen Seite, Geld ist schließlich nicht alles, wurde für jedes Gebäude aufgezeigt, wie stark es genutzt wird. Schwarz auf weiß wurde deutlich, dass bei den allermeisten Gebäude die Farbe rot dominiert. Steht für: ungenutzt. Manchmal ganze Tage. Trotz des teuren Unterhalts.

Mit Pfarrerin Wurster sowie den Pfarrern Christof Seisser (Heselwangen) und Christoph Braunmiller (Engstlatt) diskutierten die Gemeindeglieder in Gruppen. Auf Tischen waren die Immobilien als Holzklötze auf einer Karte verteilt, darauf zu sehen die drei Teilgemeinden. Was anmutete wie ein Kinderspiel, war indes bitterer Ernst.

Oft genannt wurde die Idee, das Jugendwerk und die Erwachsenenbildung, vielleicht auch die Sozialstation ins Johann-Tobias-Beck-Haus zu verlegen; dadurch könnte man gleich zwei Gebäude abgeben. Deutlich wurde, dass jede der drei Teilgemeinden auch in Zukunft über eine Kirche, ein Pfarr- sowie ein Gemeindehaus verfügen solle. Für den Hinterkopf: Derzeit unterhält die Gesamtgemeinde sechs Pfarrhäuser. Es gab auch radikale Vorschläge, etwa den: alle Pfarrhäuser verkaufen, die Seelsorger sollen sich Wohnungen mieten.

All diese Ideen werden nun der Steuerungsgruppe Immobilien vorgelegt. In den Kirchengemeinderäten wird im Frühjahr erneut diskutiert, bis Juni 2019 sollen in den Gremien erste Ergebnisse vorliegen, über die im September erneut alle Gemeindeglieder in einem Forum diskutieren können. Beschlossen werden soll das Immobilienkonzept bis Oktober.