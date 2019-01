Balingen Immer mehr Menschen in Lohn und Brot

Link sieht die Ursache dieses Rückgangs zum einen an den verstärkten Bemühungen seiner Arbeitsagentur. Zudem gebe es immer mehr freie Stellen: 2106 sind es aktuell, 9,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt 6480 Stellenangebote meldeten Betriebe und Verwaltungen im Zollernalbkreis, 330 oder 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Beinahe die Hälfte aller Arbeitslosen hat keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deshalb will sich die Agentur verstärkt für Ausbildung einesetzen, denn "für Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung ist das Risiko dreimal höher, arbeitslos zu werden", sagt Link.

"Gute Entwicklung"

Dieses Problem stellt sich auch bei arbeitslosen Flüchtlingen. 3137 leben im Zollernalbkreis, 437 davon kommen aus Drittstaaten wie Afghanistan, Syrien oder dem Irak. Viele von ihnen wollen keine Ausbildung machen, weil sie lieber gleich Geld verdienen wollen, auch um ihre Familien in ihrer Heimat zu unterstützen, berichtete Link. 2018 konnten im Zollernalbkreis doppelt so viele Menschen, die aus nicht europäischen Herkunftsländern stammen, in Lohn und Brot gebracht werden, wie noch zwei Jahre zuvor. "Das ist eine schöne Entwicklung", freut sich Link.

Für 2019 ist der Geschäftsführer optimistisch: "Ich denke, dass es eine gute Entwicklung für den heimischen Arbeitsmarkt gibt." Dazu sollen auch zwei neue Gesetze beitragen, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten sind.

Da ist zum Einen das Teilhabechancengesetz. Es soll helfen, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Jobcenter übernehmen dabei in den ersten beiden Jahren bis zu 100 Prozent der Lohnkosten. Zudem werden die Teilnehmer von der Agentur begleitet. Das Angebot ist in erster Linie für Handwerksbetriebe und karitative Einrichtungen gedacht, und soll helfen, dass Arbeitslose und Betriebe zueinander finden, einander kennen lernen. Außerdem gilt, ebenfalls seit 1. Januar, das Qualifizierungschancengesetz. Dabei wird die Weiterbildung von Beschäftigten mit bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert.

Weiterhin setzt die Arbeitsagentur auf den Ausbau ihrer digitalen Angebote, wie Vanessa Appeltauer, Vorsitzende der Geschäftsführung, erläuterte. So können offene Ausbildungs- und Arbeitsstellen online gemeldet werden, sich Betroffene im Internet arbeitslos melden oder Termine vereinbaren. Darüber hinaus soll der Übergang von der Schule in den Beruf verbessert werden. Dazu soll es künftig nicht erst Angebote in den Abschlussklassen geben, sondern bereits für die Klasse davor. "Da sind wir gut unterwegs", urteilte Georg Link.