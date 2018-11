Balingen Immer mehr Geflüchtete haben eine duale Ausbildung begonnen

Im Jahr 2017 verzeichnete die IHK 25 Ausbildungsverhältnisse mit Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien. Sechs von sieben Auszubildenden aus Afghanistan haben das erste Ausbildungsjahr erfolgreich beendet, ein Ausbildungsvertrag wurde in der Probezeit aufgelöst. Von den 18 registrierten Ausbildungsverträgen mit syrischen Staatsangehörigen wurden zwei aufgelöst. Die 16 Auszubildenden lernen in 14 verschiedenen Berufen. In der Mehrzahl sind es drei- und dreieinhalbjährige Berufe. Die Bandbreite reicht vom Mechatroniker und dem Elektroniker für Geräte und Systeme über den Fachinformatiker für Systemintegration bis hin zum Industriekaufmann sowie Kaufmann im Einzelhandel.

2018 kamen 44 neue Verträge zustande, 51 Geflüchtete haben in diesem Jahr eine Ausbildung begonnen. Weit mehr als zwei Drittel kommen aus Syrien (26 Verträge) und Afghanistan (18 Verträge).

Insgesamt absolvieren jetzt 126 Flüchtlinge eine Ausbildung. In vielen Fällen nehmen die Auszubildenden die ausbildungsbegleitende Hilfe in Anspruch. "Das ist notwendig, um den schulischen Anforderungen gerecht zu werden", sagt Aleksandra Vohrer, die als Integrationsberaterin die Beratungsgespräche mit den Geflüchteten führt.