Villinger Sommertheater Schon mehr als 1000 Tickets gebucht

Das Sommertheater ist wieder da! Am Dienstag, 6. Juli, 20 Uhr, wird auf dem Außengelände der Parkresidenz am Germanswald in Villingen Premiere der frechen Komödie "Eine ganz heiße Nummer" unter der Regie von Verena Müller-Möck gefeiert.