Balingen Im Stammhaus wird’s immer enger

Landrat Pauli erinnert an die Umbaumaßnahmen im Landratsamt, an die Großraum- und Gruppenbüros, daran, dass beispielsweise ein Arbeitsplatz, an dem eine Halbtagskraft sitzt, den Rest des Tages anderweitig belegt werde. Und den Mitarbeitern werde zum Teil auch ermöglicht, von daheim aus zu arbeiten: "Da sind wir flexibel und kommen Familien mit Kindern entgegen. Wir schaffen mehr Heimarbeitsplätze." Außer in Balingen sei es auch in Albstadt eng. Was den Platzbedarf dort angehe, müsse ein Konzept erstellt werden.

Der zusätzliche Raumbedarf habe sich seit der Verwaltungsreform "latent angekündigt", sagt Landrat Günther-Martin Pauli. "Die Landes-Immobilien, die wir übernommen hatten, waren in einem gruseligen Zustand." Bereits 2014 habe er einen Vorstoß unternommen, die Flächen um das Balinger Landratsamt zu bebauen. "Die Haushaltsmittel wurden vom Kreistag gestrichen. Hingegen wurde dafür gestimmt, das nahe Postgebäude in Balingen zu kaufen." Und das sei eine wahre Energieschleuder: "Im Winter heizen wir die Landschaft, im Sommer schwitzen wir."

Primäres Ziel sei es, die Verwaltung an einem Ort zu haben, sagt Pauli. Allein schon wegen der Logistik und der kurzen Wege. Notfalls, überlegt er, werde man beim Landratsamt Container aufstellen: "Wir haben keine Tabus."

Ausweichen in andere Ortschaften, etwa in die Meßstetter Kaserne? "Wir gehen auf Entdeckungsfahrt durch den Landkreis", sagt Pauli dazu. Aber sich noch weiter zu "verzetteln" sei keine gute Lösung. "Die Verwaltung gehört eher zusammengeführt als weiter geteilt, um effektiv arbeiten zu können", hatte Dietmar Foth betont. Das sieht die Verwaltung ähnlich. Aber die Erweiterung des Landratsamts "am Ort" gehe freilich nicht von heute auf morgen.