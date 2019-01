Balingen Im Rausch zudringlich geworden

Balingen. Zur Last gelegt wurde dem Mann, dass er im Oktober 2017 aus einem in Endingen abgestellten unverschlossenen Lastwagen einen Geldbeutel und Kleingeld entwendet hatte, was der Angeklagte auch zugab. Er habe die Nacht davor mit einem Kumpel getrunken und Drogen genommen und dann sein restliches Geld in einer Spielhalle ausgegeben, gab er an. Er sei dann in den Lastwagen eingestiegen und habe nach Geld gesucht. Den Geldbeutel habe er aus einer Jacke in der Fahrerkabine gezogen.

Der Besitzer und sein Bruder sagten aus, sie hätten bemerkt, dass sich das Fahrzeug bewegte, weil der Eindringling die Handbremse gelöst habe. Dann sahen sie ihn aussteigen und davon rennen.

Der Besitzer nahm die Verfolgung auf und stellte den Dieb nach einigen hundert Metern, als er durch die Hecke am Sportplatz flüchten wollte. Doch der 32-Jährige habe sich heftig gewehrt und weiter flüchten wollen. Dabei habe der Angeklagte dem Eigentümer des Fahrzeugs einen Daumen verdreht, sagte sein Bruder, und das Kleingeld in eine Wiese geworfen. Den Geldbeutel habe er noch in einer Jackentasche gehabt. Er habe sich entschuldigt und angeboten, den Schaden abzuarbeiten, sagten die Beiden aus. Einer der hinzugerufenen Polizeibeamten gab an, dass sich der Angeklagte "absolut kooperativ" verhalten habe. Ein Alcomat-Test habe einen Blutalkoholwert von 0,24 Milligramm pro Liter ergeben, was ungefähr 0,8 Promille entspreche.