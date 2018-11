Balingen Im Frühjahr kommt der neue Balingen-Krimi

Darin seien eigene Erlebnisse verarbeitet, "aber selbstverständlich geht der Roman in eine ganz andere Richtung". Zwei Monate nach "Nine-Eleven" sei er in New York gewesen, in einer ganz anderen Sache: Er habe den Privatdetektiv Dietmar Wagner begleitet, der den Auftrag hatte, ein 18-jähriges deutsches Mädchen zu suchen, das verschwunden war. "Detektivarbeit und Journalismus – das passt gut zusammen", findet Guido Grandt. Daher arbeite er zuweilen mit dem "Detektiv International" zusammen.

Spuren habe es gegeben, das Mädchen sei definitiv am Newark Airport gelandet. Aber dort habe sich die Spur verloren. Nachweislich sei das Mädchen über eine Ballettschule in Deutschland vor einer Sekte rekrutiert und nach New York gebracht worden. "Dort ist sie vom Moloch verschluckt worden", sagt Grandt. Man habe in Clubs gefahndet, mit der Polizei zusammengearbeitet – ohne Erfolg. Monate später sei sie unversehrt bei ihren Eltern in Deutschland aufgetaucht.

Damals, am 12. November 2001, habe er den Fernseher in seinem Hotelzimmer als Wecker eingestellt. Das erste Bild, das er frühmorgens sah, waren rauchende Trümmer und in der Ecke das "Live"-Symbol: "Ein Flugzeug war abgestürzt, ausgerechnet am Veterans Day", sagt er.

An jenem Tag habe er zusammen mit Dietmar Wagner einen Termin mit dem Chef des Police Departments aus Queens gehabt – und der habe zufällig den Einsatz an der Absturzstelle geleitet. "So durften wir durch die Absperrung, wir sind über eine U-Bahn-Strecke nach Rockaway Beach gekommen", erinnert er sich. New York sei in Panik gewesen, ein Feuerwehrmann habe wörtlich gesagt: "Ich habe in die Hölle geblickt."

Bürgermeister Giuliani habe von einem zweiten Terroranschlag gesprochen. Aber nachdem George Bush die Absturzstelle besucht habe, sei nur noch von einem Unfall gesprochen worden. "Zwei Monate nach Nine-Eleven durften die USA nicht wieder Angriffsziel von Terroristen sein", vermutet Grandt. "Es war eine politische Entscheidung." Seine Informanten aus den USA, die er nicht nennen möchte, seien hingegen überzeugt, dass es ein Terroranschlag war. Er jedenfalls glaubt daran, "auch wenn man mir jetzt wieder Verschwörungstheorien nachsagen wird".

Im Frühjahr werde auch sein erster Balingen-Krimi erscheinen, verrät Grandt. Der Titel: "Brudermahl". Es geht um den von Heuschnupfen geplagten Kommissar Mark Brandner, der zwischen zwei Frauen steht, einen cholerischen Vorgesetzten hat, sich mit allen anlegt – und Freimaurer ist.

Zahlreiche lokale Bezüge gebe es in dem Krimi, der, wie Grandt vorab verrät, der Auftakt zu einer neuen Reihe ist. In dem Buch könne man neben realen Orten auch zahlreiche real lebende Personen aus Balingen identifizieren.