Balingen Im Dialog zwischen Sehen und Gestalten

Balingen-Frommern. Aquarellbilder von Annemarie Keller sind seit Sonntag im Frommerner Gemeindehaus Fronhof zu bewundern. Am Sonntagvormittag fand nach dem Gottesdienst die Vernissage statt. Pfarrer Manfred Plog begrüßte, und dessen Ehefrau Monique Baumann führte in die Ausstellung ein. "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans manchmal doch", sagte Baumann. Bei Keller seien diese Worte zutreffend, denn die Autodidaktin habe sich zwar schon seit mehr als zwei Jahrzehnten der Hobby-Malerei verschreiben und zahlreiche VHS-Kurse besucht, habe sich aber erst nach ihrem Ruhestand intensiv ihrem Traum Malerei gewidmer.