Balingen II – Freudenstadt: Kantersieg zum Jahresabschluss

Mit einem überzeugenden 6:0-Sieg gegen die Spvgg Freudenstadt verabschiedete sich die U23 der TSG Balingen in die Winterpause.
TSG-Cheftrainer Philipp Wolf konnte nach dem überzeugenden Auftritt seiner Schützlinge auf dem Kunstrasen in Dotternhausen nur zufrieden sein. Nach dem Sieg des SV Zimmern o.R. in Seedorf am Vortag kann die Balinger U23 zwar nicht als Tabellenführer überwintern, doch die eigenen Hausaufgaben wurden mehr als gewissenhaft erledigt. „Letztes Spiel gewonnen, zu Null gespielt, in allen Belangen die bessere Mannschaft gewesen – damit sind wir natürlich zufrieden“, so Wolfs Fazit nach der Partie.