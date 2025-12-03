Balingen II – Freudenstadt: Kann Freudenstadt den Balingern ein Bein stellen?

Die TSG Balingen II „empfängt“ in Dotternhausen den Tabellenletzten aus Freudenstadt. Die Rollen sind im Vorfeld der Partie klar verteilt.
Wenn sich die TSG Balingen II und die Spvgg Freudenstadt am Sonntag (14 Uhr) – aufgrund der Sanierungsarbeiten rund um die Bizerba-Arena auf dem Kunstrasenplatz des SV Dotternhausen – gegenüberstehen, dann sind die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite der Tabellenzweite der Landesliga mit 37 Punkte aus 17 Spielen. Auf der anderen Seite das Schlusslicht, das bis dato nur neun Punkte einfahren konnte. Dennoch wollen die „Gäste“ dem Favoriten einen harten Kampf um die Punkte liefern.