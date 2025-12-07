Balingen II – Freudenstadt: „Abhaken und Kräfte sammeln“ die Devise nach 0:6-Pleite

Landesliga-Schlusslicht Spvgg Freudenstadt verabschiedet sich mit einer 0:6-Pleite gegen die U23 der TSG Balingen in die Winterpause.
Elvedin Djekics Nachricht an seine Schützlinge nach der 0:6-Pleite gegen die TSG Balingen II war eindeutig. „Abhaken und Kräfte sammeln“, gab der Cheftrainer der Spvgg Freudenstadt seiner Mannschaft als Hausaufgabe für die Winterpause mit auf den Weg. Mit Blick auf das Spiel an sich gab es für ihn keinen Zweifel daran, dass die Niederlage in Ordnung ging: „Wir haben hochverdient verloren. Balingen war uns in allen Belangen überlegen“, musste Djekic neidlos anerkennen. Dennoch regte er sich nach Abpfiff über eine vermeintliche Tätlichkeit aus der ersten Halbzeit auf: „Sowas hat die TSG nicht nötig – vor allem nicht in so einem Spiel wie heute gegen uns.“