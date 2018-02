Balingen "Idee sympathisch, aber verrückt"

Klaus Fütterer, Vorsitzender der Projektgruppe, führte in das Thema ein, indem er die Leistungen des Sozialstaates verdeutlichte. Wer Leistungen benötige, bekomme diese nur nach einem aufwändigen bürokratischen Akt.

Mit der Frage, warum das bedingungslose Grundeinkommen inzwischen so attraktiv sei, begann Storz seinen Vortrag. Das liege vor allem an der Prekarisierung des Arbeitsmarkts zum Beispiel durch Befristungen. Aber auch zunehmend riskante Übergänge wie zwischen Ausbildung und Beruf oder Beruf und der Pflege eines Angehörigen und die zunehmende Robotisierung und Digitalisierung der Arbeitswelt würden das Thema Grundeinkommen stärker in den Fokus rücken.

Das sei bemerkenswert, denn "diese Idee ist zwar sympathisch, gilt aber als völlig verrückt", so Storz. Sympathisch, weil mit einem politischen Beschluss und wenig Aufwand der Alltag der Bürger revolutioniert werden könne. Verrückt, weil das bedingungslose Grundeinkommen als unfinanzierbar gelte und weil es noch viele ungeklärte Fragen gebe – im Bezug auf die Rente beispielsweise: "Es würde außerdem einen Bruch mit dem wirtschaftlich-kulturellen Konsens bedeuten."