Balingen "Ich fühle mich in dieser Sache komplett im Stich gelassen"

Balingen. Maria Siwinski ist sauer: Am kommenden Wochenende will sie nach Owingen umziehen. Da sie ein kaputtes Knie hat, das schon vier Mal operiert wurde, kann sie die schweren Möbel nicht alleine tragen. Kein Problem, dachte sich die 62-Jährige, sie hatte mehrere "starke Männer" an der Hand, die ihr bei der Sache helfen sollten. Da aufgrund Corona aktuell strenge Kontaktbeschränkungen gelten, fragte sie beim Ordnungsamt nach. Dieses erteilte ihr allerdings eine Absage.