Balingen "Ich bleib dann mal jung"

Die in Paris, Wien und New York ausgebildete Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin entführt in eine erstrebenswerte Zukunft, in der die "schlaue-graue Flower Power" den Planeten zum Besten verwandelt.

In diesem unvergesslichen Abendprogramm geben sich revolutionäre Thesen und beinharte Pointen im Drei-Zeilentakt die Hand. Dabei ist der "Allround-Derwisch" Perlinger auf ansteckende Weise bejahend in ihren Aussagen und zeigt viele Wege, wie man den dritten Lebensabschnitt versüßen kann um zum höchsten Potenzial heran zu reifen.

Fazit: Ein Programm voll tiefer Wahrheit und lang anhaltend heilsamer Wirkung, das laut Ankündigung auch jungen Leuten großes Vergnügen bereitet.

Tickets kosten zwischen acht und 26 Euro. Karten gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen und bei der Stadthalle (07433/9 00 84 20).