Balingen Hygiene-Mängel im Café La Gare entdeckt

Mitarbeiter seien Schuld

Im Fall der verschmutzten Geräte war es teilweise so, dass diese gereinigt waren, aber eben nur oberflächlich, bedauert Seifert. Eine ordentliche Säuberung sei von den Mitarbeitern versäumt worden.

Der Café-Inhaber hat gleich nach den Kontrollen Konsequenzen gezogen: So werden seinen Worten nach die Maschinen und Geräte gleich nach der Benutzung auseinandergebaut und gründlich gereinigt.

Verärgert ist Seifert aber nicht nur über den Verlauf des damaligen "Glanztags". In einer Zeit, in der dem Datenschutz so viel Beachtung geschenkt werde, seien die Veröffentlichungen der Kontrollergebnisse nicht nachvollziehbar. "Da wird alles öffentlich und ausführlich ausgebreitet", kritisiert er.

In einer Stellungnahme hält das Landratsamt fest, dass das Café La Gare seit seiner Eröffnung 2015 ungefähr jährlich einmal kontrolliert worden war. Weiter heißt es: "Bei keiner der vorherigen Kontrollen wurden Mängel festgestellt, die ein Bußgeld von 350 Euro oder höher bewirkt hätten."

Generell sei festzuhalten, dass in vielen gastronomischen Betrieben häufiger Mängel festgestellt würden. Eine Häufung dieser Mängel, die ein Bußgeld über 350 Euro verursachten, sei jedoch sehr selten.

Wie das Landratsamt mitteilt, regelt das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch In der seit April 2019 gültigen Fassung in § 40 Absatz 1, dass Mängel in der Hygiene eines Betriebs zu veröffentlichen sind, wenn ein Bußgeld über 350 Euro zu erwarten ist. Außerdem ist in Absatz 4 geregelt, dass in der Information der Öffentlichkeit unverzüglich darauf hinzuweisen ist, sobald der der Veröffentlichung zu Grund liegende Mangel beseitigt worden ist.

Nach Absatz 1a ist die Information einschließlich zusätzlicher Informationen zur Beseitigung der Mängel sechs Monate nach der Veröffentlichung zu entfernen.

Im Zollernalbkreis sind 953 Gaststätten, Imbissbetriebe und Cafés registriert. Beim Landratsamt gibt es acht Stellen für Lebensmittelkontrolleure. Es sind jedoch aufgrund von Elternzeiten nicht alle acht Personen aktiv; eine Interimsbesetzung ist nicht möglich, da die Voraussetzungen für eine Ausbildung sehr hoch sind und die Ausbildung zwei Jahre dauert.

Zudem sind zwei Tierärztinnen des Amts als Sachverständige bei Betriebskontrollen involviert.