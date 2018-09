Balingen Hunderte wollen raus aus dem Seelentief

Doch wenn der Stress nie nachlässt? Dann sieht man irgendwann nur noch Probleme und Gefahren. Hält nicht mehr an, um Luft zu holen. Und rauscht sehenden Auges in Depression, Burnout oder Angsterkrankung. Kleinschmidt sieht darin auch eine gesellschaftliche Dimension. Menschen, die zum Beispiel in Chemnitz auf die Straße gehen, hätten nur noch einen Frustblick, verursacht durch psychischen Stress. "Taucht dann etwas Fremdes auf, wird nur noch das gesehen."

"Wir müssen auch ein Tabu brechen", rief die Referentin in Balingen auf. "Psychische Probleme sind nämlich ganz menschlich." In ein gesundes inneres Schwingen zu kommen, sei zwar kein Spaziergang, aber ein machbarer Weg. Als ein Beispiel gab sie den Zuhörern mit, sich einen so genannten "heiligen Termin" zu machen. Tango, Sport, was einem eben Freude macht. Neigt man dazu, diesen zu verschieben, weil die Arbeit vermeintlich wichtiger ist, sei das ein Alarmsignal. Dann gelte es, gesund "nein" zu sagen. In drei Schritten: Ja zu sich selbst, Ja zum Gegenüber oder dem Vorhaben und Nein zur auferlegten Aufgabe.

Wie Körper und Seele zusammenspielen, erlebten die Zuhörer beim Auftritt von Johannes Hub. Der Chefarzt des Rottenmünsters sorgte für jede Menge Bewegung im Saal, forderte die Leute zum Mitmachen auf. Es wurde gelacht, der Daumen nach oben gereckt, gemeinsam gesummt oder mit den Füßen gestampft. "Embodiment" nennt sich diese Schiene der Psychotherapie die meint, dass alle Organe bis auf die letzte Zelle auf Gefühle reagieren. Entspannung, Dankbarkeit und Achtsamkeit sind weitere Säulen, auf die er und sein Team in der Rottweiler Klinik setzen. Auch er hatte einen handfesten Tipp parat: "Stecken Sie sich jeden Morgen fünf Bohnen in die Hosentasche. Jedes Mal, wenn Sie für etwas dankbar sind, wandert eine Bohne in die andere Tasche."

Für die wohl größte Sitzung einer Selbsthilfegruppe, die es in der Region je gegeben hat, sorgte das Schweizer Theater. Rolf, eindringlich gespielt von Sören Ehlers, hat Depressionen. Die Truppe gab im Stück einen Einblick in das Familienleben. Und forderte dann das Publikum auf, selbst zum Beispiel in die Rolle von Ehefrau Barbara oder die des Arbeitgebers zu schlüpfen. Was können Angehörige, was Unternehmen tun? Die Schauspieler setzten die unzähligen Anregungen aus dem Publikum um.

Das Fazit des Tages zog eine Betroffene, die mutig zum Mikrofon griff. "Meine Krankheit gehört in die Therapie oder in meine Selbsthilfegruppe", sagte die Frau mit fester Stimme. "Meine Familie aber ist da, um sich mit mir zu freuen."