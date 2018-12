Balingen Hundegebell landet nun vor Gericht

Ein Hund ist nicht jedermanns Sache, schon gar nicht, wenn er bellt. Gerade deshalb landen Konflikte um Tierlaute immer wieder vor Gericht. Fakt ist, und das wissen wohl die Wenigsten: Es gibt genaue Vorgaben, wann und wie lange ein Hund bellen darf. Mehrere Richter haben bereits geurteilt, dass die Vierbeiner täglich nicht länger als 30 Minuten bellen dürfen und nicht länger als zehn Minuten ununterbrochen. Und genau diese Grenzen soll "Leni" überschritten haben. Aus Sicht des Frauchens ist das lächerlich. "Meine Leni bellt schon mal, aber doch nicht dauerhaft", betont sie. Nicole Weissmann vermutet, dass die Anzeigenstellerin ein persönliches Problem mit dem Hund hat.

Ein Video zeigt, dass Leni eigentlich ganz friedlich ist:

In Balingen komme es immer wieder zu Beschwerden wegen Hundebellens, war auf Nachfrage von Stadtsprecher Jürgen Luppold zu erfahren. In solchen Fällen werde der Hundehalter mit Verweis auf die Bestimmungen der Polizeiverordnung angeschrieben. Darin heißt es: "Lärm durch Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird." In aller Regel, so Luppold weiter, sei es damit erledigt.

Die Festsetzung eines Bußgeldes sei die "absolute Ausnahme" und komme nur dann zu tragen, wenn alle vorherigen Bemühungen gegenüber dem Hundehalter erfolglos geblieben seien, su Luppold weiter. Da Nicole Weissmann das Bußgeld bisher nicht gezahlt hat und sich keiner Schuld bewusst ist, landet die Sache nun vor dem Balinger Amtsgericht. In der Verhandlung werden neun Zeugen gehört.

Der Fall erinnert ein wenig an den kuriosen Vorgang vor fast genau fünf Jahren, als Jugendliche aus Balingen wegen "lauten Lachens" und damit angeblicher Lärmbelästigung angezeigt worden waren und vom Ordnungsamt Bußgelder aufgebrummt bekamen. Die Gruppe hatte sich damals nahe der Volkshochschule getroffen, eine Anwohnerin fühlte sich massiv gestört. Eine der Jugendlichen legte Widerspruch gegen das Bußgeld ein, weshalb der Fall vor Gericht landete. Ergebnis damals: Freispruch, vor allem deshalb, weil der Jugendlichen überhaupt nicht bewusst gewesen sei, dass sie und ihre Freunde jemanden störten. Die Anzeigenstellerin hatte die Laut-Lacher damals nicht darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich von ihnen belästigt fühlte. Deswegen, so die Richterin damals, sei der Tatbestand der Lärmbelästigung nicht erfüllt, da dieser ein vorsätzliches Verhalten beinhalte.