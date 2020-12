Balingen "Hubsi" Maute schreibt keine Postkarten mehr

Viele Kontakte hatte er zudem noch aus der Zeit, als er als Diskjockey "Hubsi" in der Tanzschule Schlotterbeck im Schwefelbad die Scheiben auflegte. Und wenn er denn auf seinem Lieblingsplatz im Bahnhof saß, mit Blick auf das Gleis 3, so konnte er doch oft ins Gespräch kommen mit Leuten, die ihn aus dieser Zeit noch in guter Erinnerung hatten.

Hubertus Maute hätte sich, so Seifert, gefreut, in dem bald reaktivierten Schwefelbad noch einmal eine Scheibe auflegen zu können. Es sollte nicht sein. Fünf Wochen nach seinem 70. Geburtstag ist er am Montag verstorben.