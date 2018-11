Balingen Hospizkalender 2019 macht deutlich: Alles hat seine Zeit

Die Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin Heidrun Bucher-Schlichtenberger führte mit einem Zitat des Apple-Gründers Steve Jobs in die Würdigung der Werke Schwenks ein: "Tod ist die beste Erfindung des Lebens." In der Kunst sei der Tod wie in vielen anderen Gebieten auch eine Randerscheinung, denn Krankheit und Tod passten nicht in die gewinnorientierte Konsumgesellschaft, so Bucher-Schlichtenberger weiter, und beschrieb die Monatsbilder des Kalenders, in den teilweise Motive der Region verarbeitet sind. Der Januar sei mit vier blauen Stühlen minimalistisch gehalten, trotzdem gebe das Aquarell einen starken Impuls ab. Auf dem Februar-Blatt sind unter anderem winterfest gemachte Boote und eine Wasserspiegelung zu sehen. Auf dem März-Bild, auf dem die Burg Hohenzollern dominiert, sei das Frühlingserwachen erkennbar. Das Blumenstillleben im April zeuge von Lebensfreude und Leichtigkeit. Der Mai zeigt die St.-Gallus-Kirche in Frommern, der Juni Boote, der Juli das Leben in der Provence. Im August herrscht Ferienstimmung, das September-Bild zeigt Schafe im Kornfeld. Die Burg Hohenzollern taucht erneut im Oktober auf, im November steht die Vergänglichkeit im Vordergrund, das Dezember-Motiv zeigt eine einsame Szene am Bodensee.

Der Hospizkalender 2019 ist im Balinger Rathaus sowie in Balinger Geschäften erhältlich.