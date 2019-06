Balingen Holcim weht kräftiger Wind entgegen

Zur Kulisse führte Schillo aus, dass diese sich aus Balinger Sicht nicht wesentlich verändere. Der Plettenberg bleibe von außen erhalten. Innen sei dies zwar nicht der Fall, aber er werde ja wieder rekultiviert. Die Kulisse bliebe stehen, wenn es Alternativen gebe, so Schillo weiter. "Wir schauen nicht nur auf den Plettenberg", hielt er mit Blick auf alternative Abbauflächen fest. "Wir bekommen aber keine anderen Flächen", es sei überall die gleiche Situation wie beim Plettenberg: Alle brauchen Beton, aber niemand will einen Abbau vor der Haustür. Für ihn wäre es nur wirtschaftlich sinnvoll, Rohstoffe aus größerer Entfernung heranzutransportieren, wenn die Bahn mitspielte. Dafür müssten aber Stadt und Landkreis mit ins Boot.

Höheres Tempo bei Emissionsreduzierung

Unter dem Gesichtspunkt "Gesundheitsvorsorge" forderte Werner Jessen, dass Holcim als "Hauptverursacher von Emissionen" im Kreis Filteranlagen einsetzen sollte, die auf dem "allerneuesten" Stand seien. Dietmar Foth verwies auf andere Zementwerke, bei denen die Emissionen niedriger seien. Holcim müsse bei der Reduzierung der Emissionen ein höheres Tempo einschlagen.

"Die Gesundheit der Menschen liegt uns am Herzen", hielt Holcims Umweltbeauftragter Markus Knobelspies fest. Die Emissionen seien so niedrig wie möglich, eine emissionsfreie Produktion sei derzeit nicht möglich. Verschiedene Technologien kämen zum Einsatz, jedes Jahr würden rund zwei Millionen in Umweltschutzmaßnahmen investiert. "Der jetzige Stand ist nicht der Endpunkt", so Knobelspies. Holcim messe alles, was messbar sei, und die Genehmigungsbehörde überwache alles.

Und Schillo antwortete auf die Frage von Ute Hettel (Grüne), wie weit es mit dem Bodenmonotoring und den angekündigten Messungen sei: "Das Konzept steht." Für die Grundstücke der Messstationen müssten nur noch die Genehmigungen bei den Kommunen eingeholt werden.

Abschließend wollte Dietmar Foth wissen, ob sich die geplante Seilbahn auch ohne eine Süderweiterung lohne. Schillo entgegnete, dass das Projekt Seilbahn davon getrennt gesehen werden müsse. Diese solle vor allem aus Sicherheitsgründen gebaut werden. Eine neue Seilbahn sei aber auch von Vorteil, sollte es eine Genehmigung für die Süderweiterung geben. "Ich bin sicher, dass wir sie bekommen. Denn es gibt keine Alternative dazu", gab sich der Dotternhausener Werksleiter zuversichtlich.