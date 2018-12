Balingen Hoffen auf einen CDU-Neuanfang

Balingen. Rund 100 Gäste sind am Sonntag zur Seniorenfeier des CDU-Stadtverbands Balingen in die "Waagschale" gekommen. "Es soll ein besinnlicher Nachmittag werden", sagte Vorsitzender Joachim Rebholz bei der Begrüßung. "Die Wahlen in diesem Jahr sind nicht unbedingt positiv gelaufen. Wir hatten 18 sehr, sehr gute Jahre unter Merkel, aber jetzt wird es einen Neuanfang geben", verkündete Rebholz in seinem Grußwort. Auch der Staatssekretär für Wirtschaft und Energie, Thomas Bareiß, sprach von "großartigen" Jahren unter Merkel und sah als eigentlichen Gewinner der Wahl der neuen Bundesvorsitzenden "die Demokratie", da es zuletzt ein ganz starkes Interesse an der Politik gegeben habe. "Nach der knappen Entscheidung zugunsten von Annegret Kramp-Karrenbauer schauen wir in der CDU nach vorne", sagte Bareiß.