Balingen Hinter den Fenstern tut sich was

Weil das Reisebüro in der Nachbarschaft zu ihrem Juweliergeschäft in der Friedrichstraße die Türen geschlossen hatte, hat Michaela Haas die Gelegenheit ergriffen, ihren Laden zu erweitern. Der Umbau ist derzeit in vollem Gange. Die Verkaufsfläche und die Werkstatt von "Goldschmied Haas" soll vergrößert werden. "Es ist so eng in unserem Verkaufsräumen. Wenn da mal ein Kinderwagen drin steht, kann man kaum vorbei", erklärt die Geschäftsführerin. Außerdem möchte sie besondere Marken besser präsentieren. Die Reparatur und Veränderung von Schmuckstücken will sie beibehalten. "Vor allem werde ich nach dem Umbau ein eigenes Büro haben", ist die Balingerin glücklich.

Auch im "Cremoso" wird demnächst umgebaut. Regina Schneider, die vor sechs Jahren das Teegeschäft in der Straße Alter Markt übernommen hat, gibt den Laden auf – sie zieht weg. "Es wird Zeit für eine kleine Veränderung, ich möchte auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen", sagt die Geschäftsfrau. Das Geschäft mit "Wohnzimmerfeeling", wie sie selbst sagt, werde trotzdem noch ein Stück weit bestehen bleiben: Das Modehaus "Vanity" gegenüber wird das gesamte Teesortiment sowie Pralinen und süße Geschenke weiterhin anbieten. "Das ›Vanity‹ ist sehr stylisch, während das ›Cremoso‹ viel mehr an Harry Potter erinnert, aber ich bin mir sicher, dass das alles gut klappen wird", so Schneider.

Neues Textilgeschäft