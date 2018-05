Balingen Hinter dem Stadtrand beginnt das Paradies

Die ausgedehnten Streuobstwiesen gehören zur Landschaft rund um Balingen. Nicht nur für das Auge sind sie schön anzusehen. Sie sind auch für Fauna und Flora wichtig. Die Streuobstwiesen, von denen große Bereiche in städtischem Besitz sind, sind Teil des "Schwäbischen Streuobstparadieses" zwischen Neckar und Ostalb, eines der größten zusammenhängenden Streuobstgebiete in Europa. Und die Stadt Balingen hat im Hinblick auf die Gartenschau 2023 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Baum- und Fachwartevereinigung ein Streuobstkonzept ausgearbeitet. Große Bereiche um Heselwangen, Engstlatt und Weilstetten wurden erfasst, jeder Baum wurde eingezeichnet und bewertet.

Weil der Streuobst-Preis in den vergangenen Jahren in den Keller gerutscht sei, seien viele Streuobstwiesen "verbracht und verbu­scht", erklärt Jens Ruggaber vom Amt für Stadtplanung und Bauservice. Zusammen mit den Baum- und Fachwarten, die ihre Ausbildung beim Landratsamt absolviert haben, gehe es jetzt an die Pflege und das Nachpflanzen. "Das kommt auch dem Ökokonto der Stadt zugute", sagt Ruggaber.

Obstfachberater Markus Zehnder hatte in einer Baumschule Restbestände alter, regionaler Sorten ausfindig gemacht – und die Stadt Balingen griff zu. "Diese Sorten sind schwer zu kriegen", weiß Zehnder. Er sei dankbar, dass sich die Stadt Balingen der Sache annehme: Die Streuobstwiesen seien seit Jahrzehnten nicht gepflegt worden, "es besteht großer Handlungsbedarf". Und die Nachpflanzung alter Sorten trage auch zur Artenvielfalt bei.