Balingen High Noon an Heiligabend

Balingen. Auf der Bühne aufeinandertreffen werden dabei die Darsteller Jacqueline Macaulay und Wanja Mues. Für sie kommt es an Heiligabend zum "High Noon". Kehlmanns Stück ist ein raffinierter Psycho-Thriller zu den Themen Terror und Überwachungsstaat.

Zum Inhalt des Stücks: Es ist der 24. Dezember, halb elf Uhr abends. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Nur genau 90 Minuten hat der Verhörspezialist Thomas (Wanja Mues) Zeit, um von einer Frau namens Judith (Jacqueline Macaulay) zu erfahren, ob sie tatsächlich, wie er vermutet, um Mitternacht einen – gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Peter geplanten – terroristischen Anschlag verüben will. Die Frau, Professorin für Philosophie, wird in einen Verhörraum gebracht. Angeblich ist sie sich keiner Schuld bewusst. Verhörspezialist Thomas hat sie auf dem Weg zu ihren Eltern verhaftet. "Wo ist die Bombe?", fragt er. "Welche Bombe?", ist ihre Antwort. Thomas will, dass Judith endlich gesteht. Doch Judith beginnt ihrerseits, den Beamten mit Fragen in die Enge zu treiben. Ist das verdächtige Bekennerschreiben auf Judiths Computer tatsächlich nur als Übung für ihr Seminar gedacht, oder ist sie tatsächlich bereit, Gewalt und Terror anzuwenden? Das muss Thomas unbedingt vor Mitternacht herausfinden, denn die Uhr tickt.

Als Zusatzangebot bietet Wanja Mues im Kleinen Saal der Stadthalle ab 19 Uhr für Zuschauer eine Einführung in das Stück an; außerdem steht er im Anschluss an die rund 80-minütige Aufführung zusammen mit Jacqueline Macaulay für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.