Balingen Heute Bürgertreff mit Ralf Schmitt

Balingen. Der Balinger Bürgertreff, die traditionelle Jahresauftaktveranstaltung der Stadt, findet an diesem Samstag, 12. Januar, in der Stadthalle statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. Gastredner ist Ralf Schmitt, Moderator, Keynote Speaker, Autor und Schauspieler aus Hamburg. Er wird in Balingen zum Thema "Spontan erfolgreich – wie Sie mit Spontanität im Beruf mehr erreichen" sprechen.