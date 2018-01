Seit 70 Jahren hat es sich der Sängerbund Heselwangen zur Aufgabe gemacht, den abendlichen Silvestergottesdienst mit Chorbeiträgen zu bereichern. 1947 war der Verein 70 Jahre alt, und die Sänger mussten sich nach den Kriegswirren neu formieren. Unter Oberlehrer Haeberlen, dem damaligen Chorleiter, traten sie erstmals im Jahresabschlussgottesdienst auf und konnten mit ihren Gesangsbeiträgen die aufkeimende Hoffnung weitergeben. Die unter Chorleiter Wolfgang Staiger am Sonntag vorgetragenen Weisen "Rose von Jericho" und Schuberts "Abendfrieden" fügten sich in den von Pfarrer Christof Seisser gehaltenen Gottesdienst ein und mit "Schöne Nacht" von Wilhelm Nagel entließen die Sänger die Gottesdienstbesucher in den Silvesterabend. Foto: Jetter